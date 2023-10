Il fascino della finction e il richiamo del mangiare bene

Un viaggiatore italiano su quattro “confessa” di ispirarsi a film e serie TV per scegliere la meta del proprio viaggio, mentre il 61% vorrebbe visitare una destinazione resa celebre sul grande o piccolo schermo. Vacanze, da sempre, è per molti sinonimo di scoperta di specialità culinarie meno note: gustare la cucina locale e provare sapori autentici è una delle attività più gettonate da una grande fetta di traveller italiani che vanno all’estero e c’è chi (un viaggiatore su quattro) ha confermato di aver programmato una vacanza in funzione di un ristorante specifico in cui poter mangiare. L’esperienza che nasce dai piaceri della tavola, questa l’indicazione che emerge dallo studio, non deve però essere troppo costosa, perché il budget di spesa per persona a pasto non deve superare (in media) i 46 euro. Caccia quindi alle destinazioni dove trovare ristoranti di alta qualità a prezzi accessibili, e fra queste c’è sicuramente il Giappone. Osaka è la quarta città al mondo per numero di locali premiati con una o più stelle Michelin (ben 93) e rientra nella classifica delle dieci destinazioni più popolari richieste fino ad oggi dagli italiani su Skyscanner.



