Il fascino di Lisbona visto dal nuovo Palácio da Anunciada

Ormai in un cinque stelle quel che conta sono le esperienze. E al Palácio da Anunciada non mancano: tour degli azulejos (le formelline di ceramica dipinte spesso che ornano facciate, insegne e chiese della città), cene con fado dal vivo, degustazioni tra ristoranti sempre più stellati e tasquinhas contemporanee, come “Lisboa è linda” che sciorina in un unico pasto tutta la gastronomia portoghese.

C’è anche l’opzione barca a vela sul Tago, dal quartiere ex-popolare dell’Alfama fino ai monumenti dedicati ai grandi esploratori portoghesi, con Vasco da Gama in pole position che guarda verso l’Atlantico. Lungo il tragitto, i premurosi skipper di Lisbon Sight Sailing (www.lisbonsightsailing.com) offrono formaggi, fragole e porto, e pastel de nata della miglior pasticceria di Lisbona che a dispetto di quanto dicono le guide non è Pastéis de Belém, ma la Manteigaria. Data la squisitezza del dolcetto tipico di pasta sfoglia ripiena di crème brûlée si possono provare entrambi per esprimere la propria sentenza su un tema che non ha altri arbitri che il gusto personale.



Nonostante l’impeto di modernizzazione, Lisbona non ha perso la sua autenticità, i volti e le atmosfere metà Novecento. La sua corsa è ancora imperfetta e in quella sua ingenuità nell’allinearsi al resto dell’Ovest risiede il suo fascino decadente e irresistibile. Ed è per questo che ci sono ancora tanti motivi per andarci. Meglio affrettarsi.



The One Palácio da Anunciada

Rua das Portas de Santo Antão, 112-134

Lisbona

https://www.hotelstheone.com/