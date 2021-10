Il fascino degli oggetti cinesi in giada

Ascolta la versione audio di questo articolo

Collezionare oggetti in giada cinese significa aver maturato una vera passione, oltre a una profonda conoscenza dell'oggetto. Tra le varie tipologie di collezionismo è sicuramente quello maggiormente di nicchia con caratteristiche molto particolari. La giada cinese è un materiale che abbraccia millenni, è presente in molti colori, modellato in varie forme. Diversi sono gli elementi che occorre tenere presente quando si vuole acquistare un oggetto in giada cinese. Oltre all'autenticità, la provenienza documentata, soprattutto, per gli oggetti antichi è fondamentale il periodo e il colore. Il colore, il più pregiato è il bianco, il più raro è il giallo, il verde smeraldo per poi scendere al verde pallido, il verde spinacio, il marrone ed il nero. All’apice del mercato cinese nel 2011, con prezzi elevati sia per le giade bianche sia per quelle grigio-verde, ora i collezionisti sono alla ricerca di giade bianche, del XVIII secolo, traslucide e con una pietra perfetta.



La parola all'esperto

Alessandra Pieroni, esperta di arte cinese della casa d'asta Wannenes conferma che: <il collezionismo in Italia per gli oggetti in giada cinesi è ancora più raro della porcellana e ancor di più per questo collectible, gli oggetti arrivano in asta da discendenza ereditaria più che da collezionismo. Le giade che animano il mercato – prosegue l'esperta – sono di due macro categorie: quelle “arcaiche” relative al periodo dell'età del bronzo dall'epoca Shang a quella Han, e quelle del XVIII secolo. Le prime sono oggetti più legati a rituali e le seconde, oltre a comprendere oggetti da rituali (coppe, incensieri), sono anche oggetti di decorazione, raffiguranti animali simbolici (ad esempio le gru, i cavalli e gli uccelli) o oggetti di utilità (come vasi, fibbie di cinture, piatti, anelli da arcieri) o cerimoniali (come i sigilli, scettri)>. Occorre fare molta attenzione e avvalersi di un esperto se non si è in grado di valutare l'acquisto in quanto: <la giada arcaica è “la più” difficile da trovare e da collezionare: occorre che la provenienza sia “certa” e avere quando possibile della documentazione che ne attesti la genuinità in quanto è un mercato veramente di nicchia. Gli oggetti in giada del XVIII secolo sono più diffusi e attraggono un pubblico più vasto non solamente orientale> avverte Pieroni.



In Italia Wannenes ha esitato esclusivamente giade da collezioni private italiane tra cui un grande schermo in giada intagliata verde scuro, dinastia Qing, XVIII –XIX secolo esitato a 80.600 euro, mentre un vaso in giada color celadon pallido a forma di foglia di loto, Cina, XVIII secolo, è stato battuto a 27.280 euro, e un incensiere con coperchio in giada celadon pallido in stile arcaico, Cina, dinastia Qing, XVIII secolo, è passato a 10.725

Top lot europeo

Il top lot è un sigillo imperiale venduto nel dicembre 2016 a 21 milioni di euro a Parigi da Drouot, un prezzo pari a 20 volte la stima pre-asta. Il sigillo in giada di nefrite rossa e beige è stato usato dall’imperatore Qianlong, il secondo imperatore più longevo della storia cinese. Decorato con nove draghi, il simbolo dell’autorità imperiale, è stato usato per firmare la calligrafia e i dipinti personali di Qianlong, poiché i caratteri “il pennello dell’imperatore Qianlong” sono stati scolpiti sotto il sigillo. Il sigillo sarebbe stato acquistato da un medico navale francese che ha viaggiato molte volte in Cina alla fine del XIX secolo, e da allora è rimasto nella sua famiglia, mentre il nuovo proprietario è un collezionista cinese.

I prossimi appuntamenti

Sotheby's nell'asta Important Chinese Art including Imperial Jades from the De An Tang Collection che si terrà il prossimo 13 ottobre a Hong Kong presenta più di 30 pezzi della collezione privata di giada di un magnate di Hong Kong, Charles Ho Tsu-kwok, meglio conosciuto per i suoi ruoli di leadership nei media e nell’industria del tabacco. La collezione De An Tang raccoglie oggetti di giada antica raccolti per più di 20 anni. Oltre 130 oggetti di questa collezione privata di giada sono stati esposti nel Palazzo Yongshou della Città Proibita di Pechino nel 2004, il titolo della mostra era «A Romance with Jade - From the De An Tang Collection». La vendita è guidata da uno scettro ruyi in giada bianca con iscrizione del periodo Qianlong (1735-1796). È il lotto più costoso della vendita, stimato tra i 60 e i 100 milioni di HK$ (circa 7,7-12,8 milioni di dollari) ed è la terza volta che appare in un'asta di Sotheby's ad Hong Kong. La prima volta nel 1991, quando Ho Tsu-kwok lo acquistò e poi nel 2006, stimato all’epoca circa 20 milioni di HK$ (circa 2,5 milioni di dollari), ma non fu aggiudicato.