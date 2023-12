Il fashion maschile sale a 15 miliardi di ricavi (+5%) e cresce più del settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

La moda uomo made in Italy chiuderà il 2023 con ricavi per circa 15 miliardi di euro (11 miliardi se si considerano solo abbigliamento e accessori), mettendo a segno un incremento del 5% rispetto all’anno scorso. Una performance che supera quella media del settore: «La moda italiana, allargata ai comparti collegati come gioielli e occhiali, chiuderà l’anno con ricavi a 103 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto al 2022», ha spiegato Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda italiana. Se i ricavi, complessivamente, a settembre hanno registrato una battuta d’arresto (-7,2% su settembre 2022), il traino arriva dall’export: «Nel 2023 salirà del 5% a oltre 90 miliardi di euro nonostante il momento difficile a livello geopolitico, con due guerre alle porte dell’Europa e la crisi dell’immobiliare in Cina». Nei primi 9 mesi dell’anno le esportazioni sono salite del 6,3%, trascinate dai comparti collegati (occhiali, gioielli, bigiotteria e beauty) che hanno segnato un +16 per cento. Positivo anche il surplus commerciale, che nei primi otto mesi 2023 è cresciuto di 2,4 miliardi sullo stesso periodo 2022 e secondo le stime chiuderà l’anno a oltre 40 miliardi di euro.

Le difficili previsioni per il 2024

Capasa ha commentato i dati in occasione della presentazione della prossima settimana della moda uomo di Milano, in programma dal 12 al 16 gennaio 2024 con 74 eventi di cui 22 sfilate dedicate alle collezioni uomo per l’autunno inverno 2024. La fashion week maschile – che segue la fiera Pitti, a Firenze – aprirà un anno difficile da interpretare: «Non facciamo previsioni – continua Capasa – perché le incognite sono davvero molte. Penso, ad ogni modo, che faremo qualche piccolo passo in avanti. La moda ci ha dimostrato anche in passato di saper rispondere ai momenti di crisi meglio rispetto ad altri settori».

Il calendario della moda uomo con 74 appuntamenti

La prima risposta viene dai brand che popolano il calendario. Ad aprire la fashion week sarà Stone Island, marchio oggi parte del gruppo Moncler che non ha mai sfilato prima e ha scelto Milano per il suo debutto in passerella: «La Milano fashion week dell’uomo ci offre il contesto in cui riunire la nostra community e condividere il nuovo Manifesto di Stone Island, che parla dell’unicità dell’ heritage, dei valori e della mission di questo brand iconico», ha detto Robert Triefus, ceo di Stone Island.

Non mancheranno i ritorni come quello di Fendi, che a giugno aveva sfilato a Firenze, e di Gucci, che dopo anni riprende a presentare la collezione uomo con una sfilata dedicata. «Una scelta importante – dice Capasa – perché la moda maschile in Italia la sappiamo fare meglio di tutti gli altri». E, ancora: Armani, Prada, Fendi, J.W. Anderson, Tod’s, Zegna. «Una manifestazione che viene seguita in tutto il mondo da 13 milioni di utenti in streaming», conclude Capasa.

Nel 2023 a Milano 160 milioni dalle sole fashion week donna

Un appuntamento chiave anche per la città di Milano che, secondo le stime di Confcommercio, beneficia di un indotto significativo. I dati, disponibili solo per le settimane della moda femminile, più corpose rispetto a quelle maschili, fotografano un indotto di 70 milioni di euro per la fashion week di febbraio a cui si sommano gli «88 milioni di euro della settimana della moda donna di settembre, che ha portato in città un aumento dei visitatori del 25%», ha spiegato Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano. Numeri alla mano, dunque, quasi 160 milioni l’anno che, aggiungendo le due manifestazioni menswear, potrebbero salire a 200 milioni.