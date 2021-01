Il fatto a mano in Italia alla cerimonia di giuramento del 46° presidente degli Stati Uniti Dietro le quinte di un anello-simbolo al dito della giovane attivista e poeta Amanda Gorman, che racconta una storia di povertà e riscatto e un libro-mito per le donne black di Lisa Corva

Amanda Gorman alla cerimonia di giuramento di Joe Biden. Foto Ansa

Dietro le quinte di un anello-simbolo al dito della giovane attivista e poeta Amanda Gorman, che racconta una storia di povertà e riscatto e un libro-mito per le donne black

2' di lettura

Fashion Poetry: il giallo di Amanda. Perché negli occhi, della cerimonia di giuramento di Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, ci sono rimasti due colori: il purple, viola/indaco di Kamala Harris, prima donna e prima persona black vicepresidente degli Stati Uniti, il suo sorriso nella commozione generale; ma anche il giallo-energia del cappotto Prada indossato da un'apparizione, Amanda Gorman.

Appena 22 anni, la giovanissima “poet laureate”, chiamata dalla moglie di Biden a leggere un suo componimento, ha conquistato tutti. E su Instagram, in poche ore, è balzata oltre i 2 milioni di followers. Come resisterle? Non solo per le parole, di forza e speranza: “The Hill We Climb”, il poema quasi rap finito il giorno dell'assalto al Campidoglio, parla di equità, unità e futuro, nel giorno in cui “una ragazzina black, discendente di schiavi, figlia di una mamma single, può sognare di diventare presidente degli Stati Uniti, e intanto recitare per quello nuovo”.

L'anello Aviary sul sito di Of Rare Origin

La forza della poesia. Ma anche di un gioiello talismano. Un piccolo capolavoro di oreficeria, l'anello Aviary che portava al dito: una gabbia d'oro con dentro un uccellino di giada, corallo e calcedonio. Regalo di Oprah, scelto anche per l'allusione a un libro-mito, per le donne black e non solo: “I Know Why The Caged Birds Sing”, l'autobiografia di Maya Angelou. Un uccello in gabbia che riesce a cantare. Ci piace ricordare che di Aviary, e del brand che l'ha creato, Of Rare Origin, abbiamo parlato su HowToSpendIt qualche anno fa, quando l'abbiamo scoperto in uno dei negozi di lusso e bellezza che scegliamo nel mondo e che, in ogni numero dal 2014, pubblichiamo nella pagina Atelier.

Dietro c'è un sogno e un'impresa al femminile: una madre, Leslie, e due figlie, Octavia e Thea Giovannini-Torelli, che parlano (anche) italiano grazie al padre. Felici di quest'anello che le ha portate alla ribalta.

Le fondatrici di Of rare origin, come si presentano sul loro sito

“Durante i mesi difficili della pandemia ci siamo inventate un “trunk show” in giro per l'America, per boutique e clienti private; insieme ai nostri gioielli, dolci italiani e un Aperol Spritz Bar”, ci hanno raccontato. “Amanda Gorman indossa il nostro Aviary Ring che, come tutti i nostri gioielli, è disegnato da noi a New York, ma fatto a mano in Italia. Che Amanda sia un vero segno di speranza per tutti!”.