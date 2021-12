Il fatturato di Ferrero Italia supera 1,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Cresce il fatturato delle società italiane del gruppo Ferrero, che hanno chiuso l’esercizio 2020-21 a 1,544 miliardi di euro, l’1,1% in più rispetto all’esercizio precedente. Fondamentale per questo risultato - si legge in una nota del colosso di Alba - è stato il contributo del Chocolate confectionary, in particolare dei prodotti pasquali, e quello dell’innovazione, sostenuta dall'ingresso nella categoria dei gelati e dal lancio di Kinder Plumcake.

Complessivamente, nelle quattro fabbriche italiane del gruppo - Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi e Balvano - l’anno scorso sono stati investiti 188 milioni di euro, che hanno portato a quota 1,3 miliardi gli investimenti della Ferrero in Italia nel corso degli ultimi 10 anni .

Della Ferrero Spa sono invece diminuiti gli utili, dai 223 milioni di euro ai 102 milioni dell’ultimo esercizio. La riduzione è dovuta a un calo dei proventi finanziari rispetto al precedente esercizio, mentre risulta sostanzialmente stabile il margine operativo. Sul fronte lavorativo, durante l’esercizio 2020-21 sono state assunte 94 persone, che hanno portato l’organico complessivo di Ferrero Italia a quota 7.233.