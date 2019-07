Il fenomeno Simone Leigh: tra Whitney Biennale, Guggenheim e High Line di Sara Dolfi Agostini

Simone Leigh, Brick House, 2019, Bronzo, 196x114 inches, 497,8x289,6 cm. A High Line Plinth commission. Visitabile giugno 2019-settembre 2020 (foto Timothy Schenck © Simone Leigh; Courtesy of the artist, the High Line, and Luhring Augustine, New York)

La popolarità dell'artista americana Simone Leigh è alle stelle, a New York non si parla d'altro, e la sensazione è che non si tratti di una moda, ma di una correzione del sistema nei confronti di un'artista eccellente, sostenuta per anni dalla critica e adesso anche dal mercato del collezionismo. Ma chi è Simone Leigh? Artista di origini giamaicane e classe 1967, nata a Chicago e di base a Brooklyn, è approdata all'arte contemporanea attraverso un corso di ceramica durante gli studi di filosofia a Richmond, Indiana. Un incontro epifanico, dunque, da cui è nata l'idea di ricongiungere l'esperienza artistica contemporanea con i territori tradizionalmente relegati all'etnografia, come la rappresentazione della donna, la cultura materiale, l'architettura, e ideali di bellezza, razza e comunità. In pochi mesi, l'artista ha conquistato tre delle maggiori istituzioni newyorkesi, con una mostra personale al Guggenheim – in seguito alla vittoria dell' Hugo Boss Prize , la partecipazione alla Biennale del Whitney e l'inaugurazione del plinto della High Line . Ne abbiamo parlato con Lauren Wittels, partner della Luhring Augustine di New York, che lavora con Leigh dal 2016.

Come ha conosciuto Simone Leigh?

Siamo state invitate a partecipare a una conferenza alla Brown University , era novembre 2014. Lei era già rappresentata da gallerie come Wendi Norris a San Francisco, e aveva un mercato per le sue opere. Ristretto, certo, ma supportato anche da collezionisti con ruoli istituzionali come A C Hudgins del board del MoMA di New York. Insomma Simone Leigh non è un'artista caduta dal cielo, e quando ci siamo incrociate aveva già una sua rete di sostenitori, estremamente devoti al suo lavoro.



E poi?

Qualche mese più tardi mi ha invitato a visitare la sua mostra alla Tilton Gallery di New York, una galleria che è stata per anni il punto di riferimento per gli artisti della comunità afroamericana. Era un test, per capire a che livello di profondità comprendevo il suo lavoro. Nutro un profondo rispetto per la ricerca di Simone Leigh, ed era evidente che non la approcciavo in modo superficiale o commerciale. Ad ogni modo, l'incontro successivo è arrivato dopo un anno. Simone Leigh mi ha contattato e mi ha chiesto di vederci “perché aveva bisogno di un consiglio”. Ogni gallerista sa cosa significa quando un artista pronuncia quella frase. Vuol dire che l'artista è pronto per intraprendere un nuovo percorso professionale. Quando l'ho incontrata, le ho offerto subito tutto il mio supporto, ma non abbiamo parlato di rappresentazione per il suo lavoro. Dovevo prima affrontare l'argomento in galleria.



Come ha convinto Roland Augustine e Lawrence Luhring, proprietari e fondatori della galleria, a iniziare una collaborazione con lei?

Non c'è voluto molto. Per un'assoluta coincidenza, circa un mese prima all'edizione 2016 di ADAA, la fiera organizzata da Art Dealers Association of America , Jack Tilton Gallery aveva presentato una serie di sculture intitolate «Anatomy of Architecture», ad oggi il lavoro più famoso di Simone Leigh. Si tratta di una serie di teste di donne ispirate alla forma delle capanne tribali africane, abilmente scolpite in legno. Poche ore dopo l'inaugurazione della fiera erano già tutte sold out, e non si parlava d'altro. Anche Roland Augustine e Lawrence Luhring avevano cercato di acquistarle, e quando gli ho parlato di Simone Leigh sapevano già chi fosse, e l'invito a lavorare con la galleria è arrivato dopo appena una settimana dal quel mio incontro con lei.



Lei ha molta esperienza nel mercato dell'arte, ha lavorato anche come vicepresidente di Citibank Art Advisory Services. Si aspettava un simile successo per Simone Leigh?

Chi dice che del mercato dell'arte sa tutto, sta mentendo. Certe cose le puoi anticipare, altre ti prendono totalmente di sorpresa. Il fenomeno Simone Leigh è in parte spiegabile nel contesto dell'impegno di numerosi musei americani a garantire maggiore diversità nelle proprie collezioni, esplorando uno spettro più ampio di generi, età, razze e provenienze artistiche. In altre parole, negli ultimi anni c'è stato un processo di aggiustamento del sistema dell'arte da cui ha senz'altro potuto beneficiare una donna di colore di cinquant'anni. Ma per una Simone Leigh ci sono almeno altre cinquanta artiste di enorme talento che non hanno ottenuto lo stesso successo. Io credo che la sua forza sia stata essere pronta per accogliere le opportunità che si sono presentate, ma senza accettare i compromessi – e parlo soprattutto di quelli del mercato.