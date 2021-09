Il Ferrero Rocher diventa una tavoletta di cioccolato, da ottobre in vendita in Italia

1' di lettura

Dopo l'ingresso nel mondo dei gelati confezionati, il Gruppo Ferrero lancia un nuovo prodotto a firma Ferrero Rocher entrando nel mercato delle tavolette di cioccolato che complessivamente – considerando grande distribuzione, discount e canale tradizionale – vale circa 578 milioni di euro.

«Un segmento in continua crescita che, solo in Gdo – comunicano dal colosso di Alba – vale 439 milioni di euro con un presidio di oltre il 45% di soli due player e che nel 2020 ha visto la presenza di 103 referenze totali».

Secondo Ferrero, si tratta di «una vera e propria innovazione di prodotto studiata per diversi anni con il coinvolgimento di una squadra di 50 persone che ha realizzato tantissime prove prima di arrivare alla ricetta finale». Dopo un periodo di “sperimentazione” effettuato all’estero, il lancio delle nuove tavolette in Italia sarà a inizio ottobre (prezzo consigliato di 1,89 euro), in contemporanea con Germania, Regno Unito, Russia, Austria, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo; per approdare poi, nel 2022, in Spagna, Portogallo e Usa. Le nuove tre referenze in Italia saranno al gusto di cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco, seguendo i trend di consumo.

«Le nuove tavolette sono pensate per offrire ai consumatori – si legge in una nota – l'opportunità di vivere in una nuova forma il piacere distintivo di FerreroRocher». Le tre varianti «presentano una delicata cupola sopra il quadrotto che richiama la forma sferica delle specialità originali invitando a scoprire i diversi strati al suo interno».