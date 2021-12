Il festival Asvoff arriva a Roma: fino a domenica 12 dicembre film e incontri dedicati alla moda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel weekend arriva alla Casa del Cinema di Roma la tredicesima edizione di Asvoff (A Shaded View on Fashion Film Festival): dopo Parigi, dove è stato lanciato nel 2008 d un’idea di Diane Pernet, l’evento dedicato al rapporto fra moda e arti visive fa tappa anche nella Capitale grazie all’incontro con Romaison, il progetto fondato da Clara Tosi Pamphili e nato per valorizzare le eccellenze sartoriali della città. Con un formato volutamente nomade e sperimentale, il festival è stato ospitato in prestigiose istituzioni e all'interno di importanti eventi e rassegne internazionali: dal Centre Pompidou al Festival di Cannes, da Art Basel Miami al Guggenheim, dal Caixa Forum di Barcellona al Barbican di Londra. Per tre giorni, dal 10 al 12 dicembre, le sale Deluxe e Volontè della Casa del Cinema di Roma ospitano dunque la selezione degli oltre ottanta fashion film in concorso, rassegne, lungometraggi, documentari e incontri di approfondimento

Fra le proposte in calendario, tutte a ingresso gratuito previa esibizione del Green Pass, venerdì 10 dicembre la proiezione di “Saint-Narcisse”, opera di Bruce LaBruce e la prima italiana del documentario “Heavenly Bodies” dedicato alla figura del leggendario fotografo e artista Steven Arnold: diretto da Vishnu Dass, il documentario racconta attraverso la voce narrante di Anjelica Houston testimonianze e footage inediti, la vita surreale e la variegata produzione - dal cinema, alla fotografia, all'arte contemporanea - di Steven Arnold, protagonista off nella Los Angeles degli anni '70 e '80.

Si prosegue sabato 11 con “Digital Fashion: The Fabricant” , una selezione di cortometraggi dedicata alla nuova nozione e percezione della moda nella vita “digitale” del Metaverso. Domenica 12 dicembre è previsto un talk con Gianluigi Ricuperati e Maurizio Cilli, introdotti da Alessio de' Navasques, dedicato al progetto “Valentino Des Ateliers: Vite di Sarti e Pittori”, con la presentazione del video di Cilli, vincitore per la categoria Documentaries di questa edizione di Asvoff, che racconta la collaborazione di Pierpaolo Piccioli con un nutrito gruppo di artisti contemporanei per la collezione Haute Couture e la sua “seconda narrazione” attraverso il medium del video. Sempre domenica 12 da non perdere il documentario “Cotton For My Shroud” di Nandan Saxena e Kavita Bahl, incentrato sul tema della sostenibilità ambientale e sociale delle coltivazioni di cotone in India.

La collaborazione fra Romaison e la Casa del Cinema di Roma proseguirà anche dal 26 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 con una rassegna di film dedicata a cinema e moda.