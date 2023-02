Il Festival dell’economia di Trento sbarca all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È dedicato alla transizione ecologica - tra finanza digitale e sfida energetica - e al confronto fra Italia e Svizzera su questi temi il primo degli appuntamenti internazionali di lancio del Festival dell’economia: un tour estero intitolato «Road to Trento 2023», organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con le ambasciate italiane, con partner istituzionali e accademici e con il supporto di Enel.

Partirà infatti lunedì 6 febbraio da Lugano il tour di avvicinamento al Festival dell’economia di Trento (in programma dal 25 al 28 maggio e a firma Sole 24 Ore e Trentino marketing per conto delle istituzioni locali). Un’occasione unica per avviare sinergie imprenditoriali, finanziarie e di ricerca, con il supporto del Sistema Italia all’estero, che ha il suo fulcro nella rete di ambasciate e consolati, negli uffici operativi dell’Agenzia Ice-Italian trade office, negli Istituti italiani di cultura, nelle Camere di commercio estere. Un sistema - completato da Sace e Simest - che ora è stato riorganizzato, con la creazione del Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo, co-presieduto dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e da quello delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

«È obiettivo prioritario del Sole 24 Ore favorire la collaborazione con il mondo delle imprese, della Ricerca & Sviluppo e delle Università - spiega il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini -. Solo il dialogo e la progettualità di sistema possono infatti consentire al nostro Paese d’internazionalizzarsi in modo solido, sostenibile e integrato. Ed è per favorire la creazione di questi ponti che Il Sole 24 Ore ha investito sulla dimensione internazionale del Festival dell’economia di Trento, con temi, relatori e ospiti di caratura globale e con quattro convegni all’estero di alto profilo. Tutti organizzati coinvolgendo le istituzioni, in primo luogo la Farnesina, e con il network di grande valore delle ambasciate e dei consolati all’estero».

«Road to Trento 2023» si svolgerà tra febbraio e marzo a Lugano, San Francisco, Abu Dhabi e Johannesburg, sempre in collaborazione con le ambasciate italiane. Il primo appuntamento farà il punto sulle collaborazioni tra l’Italia e la Svizzera: due sistemi interconnessi e in transizione ecologica, energetica e digitale, alle prese con le sfide della finanza sostenibile. L’evento (dalle ore 14:30 nell’Auditorio dell’Università della Svizzera Italiana e in diretta online su 24oreventi.com/Lugano) è realizzato grazie alla collaborazione con l’Ambasciata d’Italia di Berna, guidata dall’ambasciatore Silvio Mignano, e con l’Università della Svizzera italiana, il cui Consiglio è presieduto da Monica Duca Widmer. Saranno loro ( assieme al vice capo missione dell’Ambasciata svizzera in Italia, Michele Coduri, e al sindaco di Lugano, Michele Foletti) ad aprire i lavori coordinati da Tamburini.

Intenso il programma, con in evidenza gli interventi di Barbara Antonioli Mantegazzini,vicedirettrice dell’Istituto di ricerche economiche dell’Università della Svizzera Italiana, di Gabriele Corte, direttore generale della Banca del Ceresio, di Massimo Morini, Chief economist di Algorand.