Il Festival Sanremo partirà con la stecca della viabilità ligure

Ma sono i week-end e i ponti successivi al festival che preoccupano di più Biancheri e i sindaci dell'imperiese che, non a caso, si ono riuniti l'8 gennaio proprio per far sentire la loro voce alle istituzioni.



«Abbiamo bisogno – prosegue Biancheri - abbiamo bisogno di sostegno e risposte concrete da Regione e Governo: la provincia di Imperia non può essere dimenticata: ci vuole una programmazione di lungo termine sulle infrastrutture sulle quali investire e su come potenziare la logistica, perché rischiamo una paralisi. Sennò rischiamo che la gente rinunci a venire perché arrivare in Liguria, o nella provincia di Imperia, diventa insostenibile».



Gianni Berrino, assessore ai Trasporti e alla Promozione turistica della Regione Liguria, da parte sua, sottolinea che l'incontro avvenuto tra il Governatore Giovanni Toti e Autostrade negli ultimi giorni dell’anno «ha dato i suoi frutti, in quanto i cantieri sulla rete autostradale dopo il meeting sono notevolmente diminuiti».

«Sarà nostra premura - prosegue - avere altri contatti nei prossimi giorni per tenere sotto controllo la situazione nel periodo del Festival. Ma la Liguria in gennaio, febbraio e marzo vive essenzialmente del turismo da week-end. L’importante è che inostri turisti, che arrivano soprattutto da Piemonte e Lombardia, sappiano che la situazione si è normalizzata, per quanto può essere normale senza il ponte dell’A6 che dovrebbe essere riaperto nei primi dieci giorni di marzo.



«C’è anche da dire – aggiunge Berrino - che leggendo i dati turistici di inizio gennaio, non solo nostri ma anche della Costa Azzurra, si vede che le località sono state piene e questa è la dimostrazione che i turisti, se sanno che le autostrade sono aperte, si muovono».