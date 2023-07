Il festival “Settesere, Settepiazze, Settelibri” è alla tredicesima edizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

I libri e le letture. Perché leggere aiuta a capire, e a crescere. E a Perdasdefogu, paese ogliastrino a un centinaio di chilometri da Cagliari per sette sere, in sette piazze, protagonisti saranno i libri e le letture. E' l'anima che contraddistingue il festival letterario organizzato dalla Pro Loco in programma dal 24 al 30 luglio: Per sette giorni i riflettori di questo paese che conta 1700 abitanti e due record mondiali della longevità, pone l'accento sul valore della lettura e dell’incontro tra autori, autrici, lettrici, lettori e comunità ospitante. L'occasione è il festival “Settesere, Settepiazze, Settelibri”giunto alla tredicesima edizione e lanciato nel 2010 «per chi non legge». Poi dopo un avvio “sperimentale“ la crescita con partecipazioni sempre maggiori e un effetto quasi contaminante.

Libri e cronaca

Punto di partenza dell'edizione di quest'anno i libri che raccontano la cronaca, con una traccia tratta da “Ultimo viene il corvo” di Italo Calvino: “Io poi, che la guerra sia finita non ci credo”. Letteratura che, come sottolineato dal direttore artistico Giacomo Mameli «aiuta a comprendere l’attualità con in primo piano i temi dei diritti civili, le migrazioni, le guerre, la scuola». Nel programma sette sere di buona lettura, presentazioni e dibattiti. In apertura e chiusura del festival sarà ricordato il centenario della nascita di due grandi del ’900: il 24 il giornalista, scrittore e politico Giuseppe Fiori (Silanus 1923-Roma 2003) con, tra gli altri, Goffredo Fofi e Gianni Cuperlo, il 30 lo scrittore Italo Calvino (Cuba 1923-Siena 1985) con Ferruccio De Bortoli, Giovanna Zucconi, Michele Serra e Matteo Porru.

Lanciato tredici anni fa «per chi non legge», e il festival è riuscito a calamitare a Perdasdefogu lettori e scrittori dall'isola ma anche dall'estero. Non a caso i numeri delle precedenti edizioni parlano di 92 scrittori ospitati, 308 relatori, 39 musicisti. In programma, quest'anno, 28 eventi, 22 autori, 33 commentatori, sette musicisti e il coro Santu Larettu di Silanus.