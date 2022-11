Il Festival di Trento scalda i motori del 2023

Luciano Favero è stato amministratore unico e poi amministratore delegato di Ceramica Dolomite Spa fino al 2 novembre 2022: «Rivedere questa insegna illuminata è una grande emozione, per chi ha visto la fabbrica chiusa. Se questo progetto ha avuto e avrà successo è grazie al metodo di lavoro, condiviso, e alla grande collaborazione che ha trovato. Un modello replicabile in altri contesti di crisi».

Perché la crisi dell’azienda è iniziata «quando le decisioni si sono allontanate dallo stabilimento: la testa a Milano o Bruxelles, la produzione qui, senza le risposte che arrivavano quando i fondatori vivevano la produzione da vicino».

La storia

La racconta Vittorio Bonetta, oggi in pensione, al lavoro qui fin da metà anni Ottanta: «Il mio numero di matricola era sopra il mille, eravamo tantissimi». Ceramica Dolomite è stata creata nel 1965 grazie ai fondi statali stanziati dopo il Vajont per sostenere l’economia del Bellunese. «I tre soci fondatori, ex-dipendenti di una fabbrica di sanitari di Pordenone, colsero al volo l’occasione dei finanziamenti e si spostarono a Trichiana. L’amministrazione fornì tutto l’aiuto possibile per realizzare lì il sogno di una fabbrica in proprio, perché il progetto coincideva con i bisogni di una comunità snaturata dall’emigrazione». Negli anni, il legame fra azienda e territorio è cresciuto: «Il Comune ha costruito i servizi necessari all’impresa - la discarica per rifiuti speciali, l’acquedotto industriale, le strade - e offerto manodopera riconoscente e orgogliosa. Ceramica Dolomite, a sua volta, ha rappresentato per molti cittadini, spesso per famiglie intere, un lavoro sicuro, vicino casa, ben retribuito».

Il successo arriva con il boom economico ed edilizio degli anni ’60 e il marchio contribuisce a svecchiare il mercato di sanitari italiano con prodotti che, per la prima volta, puntano, oltre che sulla qualità e l’igiene, anche sull’estetica in bagno. Con il passare degli anni, Ceramica Dolomite trasforma l’iniziale dimensione “familiare” in una moderna organizzazione industriale.

Nel 1990 viene acquistata da una multinazionale inglese, Blue Circle, Industries, che produce soprattutto cemento e non interferisce con gli aspetti strategici, economici e produttivi della nuova proprietà italiana. Ceramica Dolomite continua a rosicchiare quote del mercato italiano: a fine anni ’90 arriva al 25% e punta decisamente alla leadership del mercato interno. Nel 1999 la proprietà decide di vendere e Ideal Standard coglie l’occasione di acquistare la sua più temibile concorrente. L’integrazione è un percorso complesso, c’è da riorganizzare la produzione, armonizzandola con quella delle altre unità produttive e da gestire la politica commerciale di due marchi, ma i problemi nascono dopo il 2006, quando American Standard, holding proprietaria di Ideal Standard, decide di cedere il comparto sanitari al fondo di investimenti americano Bain Capital, che tutt’altro fa rispetto a produrre bagni. È qui che inizia la distanza fra le scelte produttive e commerciali e l’azienda.