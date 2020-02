Primarie dem in Iowa, a sorpresa in testa Buttigieg

La sopresa Buttigieg

Buttigieg in ogni caso è la vera sorpresa di questo primo voto per le primarie democratiche nell’Iowa. È il più giovane candidato tra i front runners per la nomination. Faccia pulita, occhi azzurri, 38 anni, bianco ma aperto alla società multietnica e alla diversity. Laureato in Storia e Letteratura ad Harvard, ha lavorato per la campagna di John Kerry, è stato nella Marina ed è veterano della guerra in Afhganistan dove è rimasto fino al 2014.

Sindaco smart e gay

È l'unico candidato apertamente gay, sposato con un insegnante, grande difensore dei diritti civili. È stato sindaco di South Bend, città dell'Indiana che ha conosciuto con la sua amministrazione una rinascita urbana. Nel suo programma economico spicca la proposta di un piano di infrastrutture da mille miliardi in dieci anni per strade, tutela delle acque, banda larga e ristrutturazione degli edifici scolastici.



Il Piano Marshall per gli Usa

Favorevole al “Green New Deal” del programma dei democratici, Buttigieg propone l'estensione del programma Medicare. Chiede una legislazione più rigida per evitare la concentrazione di potere delle big-tech, e vuole lanciare una sorta di “Piano Marshall” negli Stati Uniti con investimenti miliardari per lo sviluppo delle comunità locali più svantaggiate e delle minoranze etniche. È moderato ma ha una mentalità più aperta rispetto alla destra del partito e potrebbe sparigliare le carte nella corsa per conquistare il posto di candidato per le presidenziali. Ma la strada da percorrere è ancora lunga.