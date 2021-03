Il finanziamento del circolante salva le filiere puntando sull’innovazione

2' di lettura

In un anno in cui la liquidità è stato un cappio al collo per buona parte delle aziende, gli strumenti di finanziamento del circolante hanno rappresentato un'ancora di salvezza soprattutto in una logica di supporto di filiera.



Soprattutto con le forme più innovative come il reverse factoring e il dynamic discounting, proprio in un'ottica di garanzia di filiera sul merito di credito.

D'altra parte nel 2020 il supply chain finance ha rappresentato uno strumento decisivo per le aziende...