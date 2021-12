Il fintech cresce in Italia, ma c’è carenza di cultura dell’innovazione

«Incumbent e fintech hanno avviato progetti di cooperazione, ma l’evoluzione dell’ecosistema sta evidenziando una forte polarizzazione: in entrambi gli schieramenti gli investimenti in fintech sono guidati ancora da pochi attori, per di più sempre quelli più storicamente più attivi, con il rischio di vedere nel prossimo futuro un sistema a due velocità», sostiene Marco Giorgino, direttore scientifico dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano.

Nonostante la maturazione complessiva dell’ecosistema fintech nazionale, sembra proprio che sia ancora difficile realizzare in maniera fattiva e piena quella collaborazione auspicata con l’open banking.

«Le società fintech – prosegue Giorgino – denunciano spesso problemi di scalabilità delle loro soluzioni tecnologiche che spesso ne limitano la capacità di confronto con gli altri attori e dall’altra parte i player più tradizionali faticano a valorizzare il confronto con le terze parti per estrarre valore. Più che di carenza di risorse è questione di cultura dell’innovazione: da una parte i nuovi attori hanno ancora limiti di cultura bancaria, di regolamentazione e di compliance, dall’altra gli incumbent mancano di quelle competenze più digitali necessarie per abilitare lo sviluppo delle opportunità sul piano interno. Da questo punto di vista il Pnrr può funzionare da volano per lo sviluppo».

La digitalizzazione riesce a soddisfare le esigenze sempre più sofisticate dei consumatori: il pagamento via smartphone (usato dal 54% degli italiani) e il trasferimento di denaro tramite app (44%) sono i servizi più utilizzati.

Ma rimane ancora una diffidenza di fondo nei confronti dei nuovi player. Nei servizi assicurativi l’acquisto o rinnovo di polizze in digitale viene scelto da meno di un terzo dei consumatori, la possibilità di modificare le coperture in digitale da meno di un quinto e la gestione sinistri da mobile è scelta solo dal 15%. Nei piccoli finanziamenti le banche sono ancora il punto di riferimento principale per il 61% degli italiani, anche se emerge la competizione di nuovi attori, come case automobilistiche e utilities.