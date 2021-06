Il fintech sprizza salute: investimenti record nel primo trimestre 2021

2' di lettura

Questa volta non è stato necessario il contributo di Ant Group. Il primo trimestre del 2021 ha segnato un record storico per gli investimenti nel fintech, arrivando a un totale globale di 22,8 miliardi di dollari.

Il dato supera il record precedente del secondo trimestre 2018, che era stato però condizionato in maniera decisiva dal round da 14 miliardi proprio di Ant Group.

Al di là dei meri dati statistici, questa volta si tratta di un segnale davvero rilevante che testimonia il livello di maturazione...