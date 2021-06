Il Fisco agevola anche chi esce da una società e reinveste

2' di lettura

Si rafforza notevolmente il mix di agevolazioni per gli investimenti nelle società innovative. Va in questa direzione l’esenzione integrale per le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in start up e Pmi innovative, insieme all’analoga esenzione prevista per le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in società di persone e di capitali se reinvestite entro un anno dal loro conseguimento in start up e Pmi innovative: una “doppia detassazione” che nei prossimi anni renderà ancor più appetibili queste operazioni, introdotta con l’articolo 14 del Dl 73/2021 (Sostegni bis).

Il nuovo incentivo

Viene quindi introdotto un incentivo per le persone fisiche che investono in imprese innovative, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalla cessione di queste partecipazioni al capitale (acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni) non siano soggette a imposizione: in pratica non si applicherà l’imposta sostitutiva del 26%.

Non risulteranno, inoltre, imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società (italiane ed estere) anche “non innovative” di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora entro un anno dal loro conseguimento siano reinvestite in start up o in Pmi innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 2025.

In proposito, è auspicabile che tale esenzione venga applicata anche direttamente dagli intermediari finanziari nel regime del risparmio amministrato o gestito (oltre che direttamente dagli investitori), in base a una semplice dichiarazione dell’investitore, salvo la decadenza dal beneficio nel caso in cui non si realizzi, entro un anno, il reinvestimento (si veda la circolare 15/E/2009 di chiarimento su una fattispecie similare).

Inoltre, nel caso in cui il reinvestimento in start up e Pmi innovative sia detenuto per almeno tre anni, le plusvalenze relative ai nuovi investimenti rientrerebbero anche nella prima esenzione (doppia esenzione).