Il Fisco apre alle multi fusioni: per le banche risiko più facile

Per capire se sarà davvero la spinta decisiva al consolidamento bancario che qualcuno si attende servirà ancora qualche tempo. Di certo il chiarimento arrivato martedì dall’Agenzia delle Entrate sul tema dei bonus fiscali in caso di aggregazioni societarie multiple spazza via un po’ di dubbi e, almeno in teoria, apre le porte a un’accelerazione del risiko bancario. Risiko che tuttavia, a meno di proroghe della norma al 2022, dovrà per forza vedere la luce entro l’anno in corso, traguardo per nulla...