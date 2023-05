Il Fisco cambia marcia per attrarre capitali e più investimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Certezza del diritto. L’obiettivo numero uno che fa da filo conduttore alla delega di riforma fiscale, ora all’esame della commissione Finanze della Camera, è dare una nuova identità e un nuovo assetto al sistema tributario italiano. Un sistema in cui le eccezioni sono troppo spesso diventate la regola e in cui negli anni si sono affastellati interventi, producendo uno scenario con tante incoerenze. Per questo la prospettiva a cui tende la delega è recuperare sul terreno della certezza.

Il primo passo sarà proprio quello di cominciare dalle fondamenta. Non a caso, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che sarà ospite a Trento venerdì 26 maggio per parlare proprio della delega («La riforma fiscale: come passare dal dire al fare» è il titolo del confronto), ha voluto che l’opera di riscrittura partisse dallo stato dell’esistente. Così la pietra angolare della riforma sarà rappresentata dai Testi unici, a cui agenzia delle Entrate, dipartimento delle Finanze e il resto dell’amministrazione finanziaria stanno già lavorando. In sostanza, si tratterà di una messa a sistema delle regole tributarie a seconda dei rispettivi perimetri d’azione. Tra questi si punta a mettere in ordine tutte le norme sulle tax expenditures, disseminate in provvedimenti diversi: le agevolazioni fiscali, tra nazionali e locali, hanno raggiunto quota 740 per un controvalore che supera complessivamente i 125 miliardi di euro.

Se fosse rispettata la tabella di marcia (per ora solo ipotizzata) con l’ok del Parlamento alla delega già prima della pausa estiva, i Testi unici potrebbero arrivare già per inizio 2024. E da lì in poi si aprirebbe la strada per gli altri decreti attuativi destinati a fornire l’impostazione di sistema dell’ordinamento fiscale italiano. Con il traguardo finale che sarà costituito dall’approdo a un Codice del diritto tributario. Un Codice strutturato in una parte generale e in una speciale. Quella generale sarà concentrata sulla disciplina degli istituti comuni al sistema fiscale: Statuto del contribuente e soggetti passivi; dichiarazione, accertamento e riscossione; sanzioni e contenzioso. La parte speciale conterrà la disciplina delle singole imposte.

L’idea è quella di progettare una visione per il Fisco destinata a durare per i prossimi anni. La certezza del diritto diventa una leva strategica sia in chiave di semplificazione per i contribuenti, le imprese, i professionisti e tutti gli addetti ai lavori, sia per dare un quadro solido e stabile agli investitori stranieri. Insomma attrarre capitali, conoscenze e nuove opportunità.

