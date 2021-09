Il Fisco digitale arruola nuovi controllori: due concorsi per 2.420 posti

2' di lettura

Fisco sempre più digitale. È stato l’input delle commissioni Finanze di Camera e Senato nelle indicazioni finali per la delega fiscale che il Governo si appresta a varare. Non è solo una questione di strumenti e di tecniche nel contrasto all’evasione, ma anche e soprattutto di donne e uomini. Per giocare in anticipo sul futuro l’agenzia delle Entrate cerca talenti. Cento talenti con competenze informatiche in grado di dare un contributo a prevenire e contrastare in tempi sempre più rapidi le frodi, anche intracomunitarie, gli utilizzi indebiti di crediti d'imposta e in generale i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

I profili

Per questo l’Agenzia ha bandito un concorso per 25 analisti di dati e 25 analisti infrastrutture e sicurezza informatica (da impiegare in ambito fiscale) e 50 funzionari con compiti di data scientist. Le domande possono essere inviate fino al 30 settembre 2021. I requisiti di ammissione al concorso sono elencati nel bando di concorso disponibile sul sito delle Entrate. Queste particolari figure si aggiungeranno ai 2.320 funzionari tributari che saranno selezionati tra quelli che invieranno la domanda entro il 30 settembre 2021.



I campi di specializzazione

Network science, intelligenza artificiale e data visualization. Sono le tre branche di studio alle quali si rivolge l'Agenzia per valorizzare al meglio il vasto patrimonio di dati di cui dispone. Il bando di concorso, al quale è ancora possibile presentare domanda, è rivolto soprattutto ai laureati in:

• ingegneria dell'informazione;

• ingegneria industriale;