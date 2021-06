Il fisco per il futuro, possibile prenotarsi per il convegno del Sole

2' di lettura

Il lavoro per arrivare all’elaborazione di una riforma fiscale è partito a pieno regime. E il Sole 24 Ore fa la sua parte con una serie di iniziative di approfondimento. Giovedì 10 giugno il Sole 24 Ore organizza un convegno in streaming dedicato al tema «Quale Fisco per il futuro: obiettivo riforma». Il convegno si svolgerà dalle 9 alle 12,15.

Il programma dell’evento

Alle 9.15, dopo l’apertura dei lavori, Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore intervista Laura Castelli, viceministro dell’Economia.

Alle 9.30 iniziano le quattro relazioni in programma:

«La revisione dell’Irpef», Massimo Bordignon, professore di Scienza delle finanze all’università Cattolica del Sacro cuore di Milano;

«La tassazione delle società», Angelo Cremonese, professore di Scienza delle finanze all’università Luiss Guido Carli;