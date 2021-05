Il Fisco non fa sconti all’azienda che installa pannelli fotovoltaici

1' di lettura

Domanda. Un imprenditore individuale, che installa sul tetto dell'immobile strumentale della propria azienda un impianto fotovoltaico da 62 kW, può accedere al bonus ristrutturazioni oppure all'ecobonus?

R.G. - Vicenza

Risposta. La risposta è negativa. Le spese per l'impianto fotovoltaico non sono detraibili

per gli immobili strumentali delle imprese (articolo 1, comma 58, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Allo stesso modo non si rende applicabile, per tali impianti, nemmeno la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, che è limitata ai soli immobili residenziali posseduti da persone fisiche (anche imprese), ma limitatamente alle abitazioni, e non anche per i beni strumentali (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58, della citata legge di Bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 24 maggio, un numero speciale dedicato alle domande e alle risposte sul tema «Agevolazioni a imprese e professionisti».

