Il fisco secondo la Lega: tassare il reddito, meno pressione fiscale, via 19 microtasse

5' di lettura

Tassare il reddito, non il capitale. Diminuire la pressione fiscale, semplificare. Sono i capisaldi del fisco della Lega di Matteo Salvini, messi nero su bianco in un paper elaborato dai 14 esponenti leghisti delle commissioni Finanze di Camera e Senato (Alberto Bagnai, Massimo Bitonci, Stefano Borghesi, Gianluca Cantalamessa, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, Silvia Covolo, Francesca Gerardi, Alberto Gusmeroli, Enrico Montani, Alessandro Pagano, Alberto Ribolla, Armando Siri, Antonio Zennaro). La premessa del paper è che «un intervento sulle principali criticità del nostro sistema fiscale è opportuno e imprescindibile».

Semplificare uno dei sistemi più complessi al mondo

«Quando si parla di riforma fiscale - spiega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera - bisogna semplificare un sistema che è tra i più complicati al mondo, bisogna ridurre la tassazione e soprattutto riequilibrare il rapporto fisco-contribuente, che in questo momento non rispetta lo Statuto del contribuente. Statuto che noi vorremmo entrasse in parte nella Costituzione».

Loading...

Si attende il via libera di Eurostat sugli acconti fiscali

Intanto si attende il via libera di Eurostat alla nuova mappatura degli acconti fiscali, scritta in una proposta di legge della Lega a prima firma Gusmeroli, che prevede la rateizzazione del secondo acconto delle imposte di novembre da gennaio a giugno dell’anno successivo, e del saldo e primo acconto da luglio a dicembre, utilizzando lo stesso metodo di calcolo e abolendo la ritenuta d’acconto per i professionisti del 20 per cento.

«É una iniziativa per contrastare il progetto di cash flow tax dell’Agenzia delle entrate», spiega Gusmeroli, progetto che prevederebbe l’abbandono del meccanismo dei due acconti di giugno e novembre in favore di un versamento mensile delle imposte sul reddito. «Un progetto che non va verso la semplificazione - sottolinea Gusmeroli - ma verso la complicazione. Invece basta mantenere saldi e acconti attuali - con anche il calcolo previsionale - suddividendo il saldo e il primo acconto da luglio a dicembre e il secondo acconto di novembre da gennaio a giugno dell’anno dopo. Così c’è più liquidità per le imprese, mentre oggi chi non riesce a pagare l’acconto a novembre ha due possibilità: o si indebita, o non riesce a pagare e prende le sanzioni e gli interessi».

Meno tasse

In Italia secondo la lega è troppo alto il livello di tassazione e c’è un elevato carico fiscale e contributivo sul lavoro, una grande complessità delle regole e degli adempimenti burocratici. E c’è tanta evasione fiscale, «che in parte consegue da queste inefficienze». La riforma targata Lega è racchiusa in 9 disegni di legge presentati dal pool fiscale leghista in Parlamento. Fra le proposte, quelle di Massimo Bitonci, l’innalzamento della miniflat tax da 65mila a 100mila al 20%, l’abolizione dell’Irap fondendola con l’Ires, la no tax area fino a 10mila euro di reddito.