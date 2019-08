Il Fisco Usa controlla 10mila detentori di criptovalute

In questo senso, le 10.000 lettere in viaggio verso i contribuenti americani servono non solo a stimolare l’adempimento spontaneo della crescente platea dei nuovi cripto-investitori ma anche ad ampliare e aggiornare l’ archivio di informazioni e, come anticipato dalla stessa Irs nel comunicato stampa del 26 luglio scorso, a fornire indicazioni utili per un restyling delle linee guida per gli obblighi dichiarativi in tema di criptovalute.