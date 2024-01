Il Fish Fry del venerdì e il mulino di On Tap

Anche la food culture è molto interessante a Milwaukee, a cominciare da quella Friday Fish Fry consistente nell’uscire il venerdì sera per mangiare solo ed esclusivamente pesce fritto con patatine, una tradizione mutuata dalla larga fetta della popolazione di origine cattolica proveniente dalla Polonia e dalla Germania: ristoranti quali The Fitz, Tupelo Honey, Joey Gerard’s - a Bartolotta Supper Club, Camino Mike sono i più indicati per provare in modo autentico questa esperienza. Per bere, il Pabst Brewing Company Mill House building è un ex mulino e fabbrica di birra che adesso ospita On Tap, il posto giusto per incontrare la gente di Milwaukee, e magari un sosia di Fonzie col giubbotto di pelle che si chiude nel bagno dei maschi, però invano: oggi, infatti, le ragazze non accorrono di certo per un semplice schiocco delle dita.



