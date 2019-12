«Il fiume ha portato via la semina del grano: sui campi danni pesanti»

(ANSA)

Roberto Rapetto è titolare, insieme a sua sorella, di un’azienda agricola a Rocchetta Tanaro, tra le province di Asti e Alessandria, a ridosso del Tanaro. La piena del 23 e del 24 novembre scorsi ha fatto esondare il fiume e i danni sui campi sono stati pesanti. «Avevamo appena terminato la semina del grano – racconta Rapetto – e il fiume si è portato via tutto. Ora è troppo tardi per seminare di nuovo e toccherà aspettare la prossima primavera per coltivare qualcos’altro». L’attività di Roberto Repetto è stata colpita anche dall’alluvione del 2016. «Avevamo appena finito i lavori di ripristino – racconta amareggiato – e ora siamo punto e acapo, nel frattempo non è arrivato alcun rimborso danni».