Il foliage tra le faggete Unesco della Foresta Umbra

È questo il momento forse più romantico per andare a cercare l’autunno anche in Puglia. Scendendo per una manciata di chilometri, infatti, si viene inghiottiti dalla Foresta Umbra e dai milioni e milioni di abitanti vegetali tra le quali sono le faggete della Riserva Naturale di Falascone a dominare la scena adesso che possono sbandierare al vento le proprie figlie gialle e rosse, specialmente attorno al lago. Magari, però, se il tempo è buono, potrebbe essere l’occasione per quello che sarebbe l’ultimo bagno prima di mandare in letargo maschera e pinne.

