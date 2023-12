Il fondatore dei camion elettrici Nikola condannato a 4 anni per frode

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Trevor Milton, fondatore di Nikola, casa di camion elettrici, è stato condannato a quattro anni di prigione per frode. Lo riporta l’agenzia Reuters. I procuratori federali di New York avevano chiesto una condanna a 11 anni. Milton era stato ritenuto colpevole nell’ottobre 2022. Milton era diventato miliardario con lo sbarco in Borsa di Nikola tramite una Spac nel giugno 2020. La società era considerata tra le startup più promettenti del settore, valutata oltre 130 miliardi di dollari al suo picco, prima che la frode fosse denunciata dalla società Hindenburg Research. Milton si è dimesso da Nikola nel 2021.

Le bugie di Milton

I procuratori federali di Manhattan hanno dichiarato che Milton ha ingannato gli investitori affermando che Nikola aveva costruito un pickup “da zero”, che aveva sviluppato le proprie batterie pur sapendo che le stava acquistando e che aveva avuto un successo iniziale nella creazione di un semirimorchio “Nikola One” che lui sapeva non funzionare.

Dopo aver annunciato la sentenza nel corso di un’udienza presso la corte federale di Manhattan, il giudice distrettuale Edgar Ramos ha detto a Milton che era consapevole della falsità delle dichiarazioni fatte sull’azienda.

“Per quanto possa essere difficile da sentire per lei o per la sua famiglia, credo che la giuria abbia capito bene”, ha detto Ramos.

La scorsa settimana i pubblici ministeri hanno esortato Ramos a condannare Milton, 41 anni, a circa 11 anni di carcere, in linea con la sentenza che Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, ha ricevuto l’anno scorso dopo essere stata giudicata colpevole di aver frodato gli investitori della sua startup di analisi del sangue.