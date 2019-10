Il fondo Amber: «Popolare di Sondrio vale, ora serve un’aggregazione»

La Sondrio ha 160mila soci, la maggior parte dei quali clienti. C’è un legame molto forte con il territorio. A differenza di altre popolari, la Sondrio non ha fatto operazioni avventate né ha distrutto valore. È stata gestita bene senza logiche clientelari. Questo ci piace molto. Detto questo, c’è però una legge che ha stabilito che le popolari devono trasformarsi in spa e anche la Sondrio dovrà realizzare questo passaggio.

Al di là del diritto societario, avrà visto la Borsa: nell’ultimo anno la banca ha dimezzato il suo valore…

Il prezzo di borsa è abbastanza deludente, è vero: la Popolare di Sondrio, secondo noi, è oggi la banca più sottovalutata del paese. La banca ha ancora in pancia tanti NPL ma proprio di recente ha avviato un derisking e vanta sufficienti provisioning (accantonamenti, Ndr). In realtà la banca è super-patrimonializzata: il Cet 1 è al 15% ben sopra la media nazionale. Ma la banca non è abbastanza brava a raccontare quello che fa. Ci attendiamo progressi nel rapporto con gli investitori.

Avete bussato alla porta della banca per un posto in cda?

No, per ora non lo abbiamo fatto. Apprezziamo lo sforzo di rinnovamento. E abbiamo costruito un buon rapporto con il management: nemmeno loro sono contenti di vedere il titolo così depresso.