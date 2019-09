Il fondo del Bahrein Investcorp conquista Vivaticket di Carlo Festa

Il fondo del Bahrein Investcorp conquista Vivaticket, gruppo attivo nella gestione di sistemi integrati di biglietteria elettronica e controllo accessi e nell'organizzazione di servizi di accoglienza e sicurezza negli event.

Vivaticket, che gestisce eventi quali le partite di calcio, le partite di basket, le fiere, i concerti, genera circa una novantina di milioni di euro di giro d’affari con circa una decina di milioni di margine operativo lordo.

Vivaticket è il nuovo nome del gruppo Best Union, azienda bolognese nata nel 1999 sotto l'impulso di Luca Montebugnoli, quotato in Borsa fin dal 2008 e delistato all’inizio dell’anno dopo un’Opa residuale. Bravo Capital Partners è l’azionista di Time for Ticket srl, che nel marzo scorso, dopo aver lanciato nei mesi precedenti un’Opa, ha acquistato ai blocchi a Piazza Affari il restante 10,86% del capitale del gruppo. A vendere la quota era stata Palladio Finanziaria Holding.



La quota nel capitale di Best Union (posseduta direttamente da Time for Ticket srl e dalla sua controllante Ticket Holding sarl, che fa capo a Bravo Capital Partners) era così salita a oltre il 95 per cento ed era stata avviata l’Opa residuale sulle azioni ancora in circolazione con successivo delisting.

La storia di Vivaticket inizia nel 1999, quando viene costituita Best Union dai soci Luca Montebugnoli e Luana Sabattini. L’anno dopo nel capitale entra la società Jumpy del gruppo Fininvest con un 20 per cento. Nel 2005 fanno il loro ingresso nel capitale la Pavarotti International, controllata dal maestro Luciano Pavarotti, mentre aumenta la sua quota Giorgio Seragnoli. Tra il 2008 e il 2009 Best Union si quota. Dopo una crescita imponente per acquisizioni, prima avviene l'Opa e dopo il delisting. Infine, con un'operazione di re-branding, Best Union diventa Vivaticket.