Il fondo Blackstone si defila e la banca olandese Nibc perde il 10% in Borsa Il colosso Usa del private equity era pronto a rilevarla per circa 1,4 miliardi. Ma il rinvio del dividendo di soli 56 milioni diventa un problema per il «funding» dell’operazione di Al.G.

1' di lettura

Le azioni della banca olandese Nibc Holding Nv sono crollate di oltre il 10% alla Borsa di Amsterdam nella seduta di martedì 28 aprile dopo che il colosso del private equity Usa Blackstone ha annunciato che potrebbe ritirare l’offerta da 1,36 miliardi presentata a metà febbraio.

A destare qualche interrogativo sul mercato è stata una delle motivazioni addotte da Blackstone per giustificare la possibile ritirata ovvero, oltre alla difficoltà di raggiungere gli obiettivi di piano post emergenza Covid, il rinvio del pagamento del dividendo da parte di Nibc.

L'istituto olandese, come altre banche europee, ha seguito le indicazioni della Vigilanza Bce e ha rinviato all'autunno la decisione sullo stacco della cedola. Blackstone sostiene che quei mancati dividendi per 56 milioni (su un deal che sfiora gli 1,4 miliardi) possano pregiudicare il funding per l'acquisizione. E attende entro il 19 maggio, data prevista per la firma dell'acquisizione, certezze sul pagamento del dividendo.

Non è chiaro se il deal possa saltare o se sarà rinegoziato il prezzo con il fondo JC Flowers che detiene la maggioranza di Nbic. Ma molti analisti hanno accolto con stupore le asserite difficoltà di funding di 56 milioni per un colosso mondiale come Blackstone.