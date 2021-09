Il fondo Cerberus pronto a salire in Commerzbank fino al 21%

2' di lettura

L’ingresso dei liberali Fdp nel prossimo governo di coalizione a tre partiti in Germania, altamente probabile in base alle attuali intenzioni di voto, potrebbe aprire la porta all’acquisizione da parte del fondo Usa Cerberus della quota al 15,6% in Commerzbank posseduta dal ministero del Tesoro tedesco. L’autorevole quotidiano Handelsblatt ha riportato ieri che Cerberus, attuale azionista di Commerz con una quota leggermente sopra il 5% come BlackRock capital, avrebbe manifestato privatamente l’intenzione...