Il fondo Cvc conquista La Piadineria

«Siamo felici di aver affiancato La Piadineria in questo percorso - afferma Francesco Pascalizi, Partner e Head of Italy di Permira - e siamo orgogliosi che l’azienda sia oggi una delle catene di maggior successo nel mercato della ristorazione italiana».

CVC è stata assistita da Bain & Co., OC&C, Alvarez & Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard and Jefferies. Permira è stata assistita da Rothschild, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher, Maisto & Associati.

CVC è una società d’investimento leader a livello globale nei private markets con un network di 29 uffici tra EMEA, America e Asia, e circa 177 miliardi di dollari di asset in gestione. CVC opera attraverso sette strategie d’investimento complementari tra private equity, secondary, credito e infrastrutture, per le quali i fondi di CVC hanno ottenuto commitment per oltre 200 miliardi di euro da alcuni dei principali fondi pensione e altri investitori istituzionali del mondo. I fondi gestiti direttamente o con la consulenza della strategia di private equity di CVC hanno investito in oltre 125 società in tutto il mondo, per un fatturato annuo complessivo di circa 166 miliardi di euro

