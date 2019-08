Il fondo Cvc entra nell’Università Pegaso Sede a Napoli, Università Telematica Pegaso fa capo alla holding Multiversity. Tra le altre controllate c’è l’Università Mercatorum di Carlo Festa

Il fondo di private equity Cvc entra some socio nell’Università Telematica Pegaso, nome noto nel settore della formazione politica.

Sede a Napoli, Università Telematica Pegaso fa infatti capo all'imprenditore in ascesa, Danilo Iervolino, attraverso la holding Multiversity. Tra le altre controllate c’è l’Università Mercatorum.

Secondo indiscrezioni Cvc acquisirà una quota del 50% mentre la quota restante rimarrà all’azionista Iervolino. Il fondo di private equity Cvc, guidato in Italia da Giampiero Mazza, ha già esperienza nel settore della formazione, in Spagna.

Mr Pegaso, come è stato soprannominato Iervolino, è salito in passato anche agli onori delle cronache politiche per le relazioni con Silvio Berlusconi: indicato come l'uomo in grado di rilanciare Forza Italia in Campania. Il rapporto con Berlusconi è cominciato nel 2014, quando l'ex presidente del Consiglio siglò un accordo con l'Università Pergaso per contribuire alla formazione dei giovani leader di Forza Italia: ne era nata l'accademia di formazione politica del partito. Negli ultimi anni sono stati avviati altri progetti, come la recente Influencer Academy.

Il dossier, oltre che da Cvc, è stato guardato con attenzione anche da altri gruppi finanziari come Blackstone. L'azienda fattura circa 70 milioni con una redditività invidiabile: 40 milioni di Mol nel 2017 con una previsione di 50 milioni per fine 2018.