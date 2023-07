Il fondo Cysero investe in Oversonic Robotics

2' di lettura

Oversonic Robotics apre l'azionariato al fondo di venture capital Cysero, gestito da AVM Gestioni Sgr e Kilometro Rosso. L'investimento, pari a 5 milioni di euro, porterà il fondo a detenere una quota di minoranza nella software company italiana che sviluppa sistemi di cognitive computing per la robotica e che ha creato RoBee, il primo robot umanoide certificato per supportare il lavoro all'interno degli stabilimenti produttivi delle aziende e in grado di svolgere mansioni che rischiano di compromettere la salute fisica e psicofisica delle persone.

La governance

A livello di governance, l'intesa prevede che Stefano Gallucci, partner del Fondo Cysero, entri nel consiglio di amministrazione di Oversonic Robotics, composto attualmente dal presidente Fabio Puglia, dall'amministratore delegato Paolo Denti, dall'azionista Claudio Bulgarelli e dal consigliere Marco Icardi.

«Abbiamo fortemente voluto basare la nostra avventura imprenditoriale in Italia per dare il nostro contributo a rendere il nostro Paese più attrattivo anche in termini di tecnologia. Il made in Italy che tutto il mondo ci invidia merita di essere valorizzato anche grazie al supporto tecnologico che la robotica umanoide può dare, in particolare nel settore dell'industria meccanica e manifatturiera in generale» commentano Fabio Puglia e Paolo Denti, fondatori di Oversonic Robotics, che aggiungono: «Con il supporto di Cysero riusciremo a perseguire ancora con maggior dedizione questo obiettivo. Inoltre con i nostri partner vogliamo contribuire a diffondere nel nostro Paese consapevolezza e cultura sulla robotica “made in Italy” e stiamo lavorando ad un evento di confronto per ragionare sulle sfide che come robotic company ci troviamo ad affrontare in relazione allo scenario italiano ed europeo».

Il portafoglio di Cysero

Il Fondo Cysero, istituito nel 2020 da AVM Gestioni Sgr Gestore EuVECA Società Benefit e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico, ha l'obiettivo di investire in start up e pmi innovative nei settori della cybersecurity e robotica. Ad oggi ha investito in 7 start up italiane e una estera.

«Oversonic rappresenta una tappa importante di costruzione del portafoglio del fondo Cysero» sottolinea Giovanna Dossena, ceo di AVM Gestioni, che prosegue: «Nel robot umanoide si concentrano e convergono tecnologie diverse e innovative, sia relative a rendere sempre più performante il corpo del robot sia a rendere sempre più interattivo – in modo costruttivo ed efficace – il suo software».