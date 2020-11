Il Fondo edilizia sanitaria arriva a 32 miliardi

(ANSA)

Viene arricchito il fondo destinato al programma pluriennale di “ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti”.Due miliardi in più nel 2021 che fanno arrivare il fondo per l'edilizia sanitaria a 32 miliardi