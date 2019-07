Il fondo Industry 4.0 rileva il controllo di Rototech

LEGGI ANCHE / Nasce Industry 4.0, un fondo per la rivoluzione digitale

Nel 2018 Rototech Italia ha generato all’estero oltre il 90% del proprio fatturato, che ha raggiunto così i 60 milioni, impiegando oltre 450 persone a livello internazionale. Il valore dell’operazione è di poco superiore ai 30 milioni: cioè 5,7 volte l’ebitda di fine 2018 (pari a 5,5 milioni di euro).

L’operazione di investimento ha l’obiettivo di sostenere e promuovere lo sviluppo del business a livello internazionale, attraverso investimenti in tecnologie 4.0 da concentrare negli stabilimenti già esistenti. Nei prossimi anni il gruppo sfrutterà il vantaggio competitivo acquisito dalle jv in Russia e in India, due delle aree a maggiore crescita.

Saranno anche valutate ulteriori espansioni internazionali, nel mercato americano dove è vicina un’acquisizione. Per Alessio Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, «questo secondo investimento realizzato dal Fondo Industry 4.0 è il primo investimento industriale puro ed è la conferma che la collaborazione tra Quadrivio Group e i Giovani di Confindustria funziona e crea per le aziende associate opportunità concrete di crescita».

«L’azienda punterà sugli investimenti in tecnologia digitale per crescere e per diventare fornitore di primo livello di costruttori come Caterpillar, Cummins, Renault-Volvo» indica Roberto Crapelli, managing partner di Industry 4.0 Fund.