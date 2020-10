Il fondo del Kuwait fa rotta su Milanosesto Siglato l’accordo con Hines

Nel progetto solo studi italiani

È stata completata anche la selezione degli studi di architettura che si occuperanno di disegnare le quattro destinazioni d’uso (il masterplan è stato elaborato dallo studio di architettura Foster + Partners). Rigorosamente tutti italiani.

«Un piano di rigenerazione urbana di tali dimensioni parte finalmente grazie a un investitore qualificato – dice al Sole 24 Ore Giuseppe Bonomi, ad di Milanosesto –. La scelta di un investitore internazionale come Hines rappresenta il miglior viatico per dare finalmente e concretamente avvio alla fase di sviluppo dell’area. Le bonifiche procedono a ritmi serrati ed è già in corso la gara di appalto per la nuova stazione ferroviaria, con l’intenzione di chiuderla per marzo 2021 e in un paio di mesi iniziare l’attività di cantiere».

Con l’avvio definitivo di Milanosesto Hines nel 2021 avrà un totale di appalti per un controvalore di 960 milioni di euro, tra il progetto citato, la Torre Velasca, il Trotto a San Siro e così via. Il gruppo Usa ha attualmente 165 progetti di sviluppo in corso in tutto il mondo e in Italia in pochi anni ha accumulato un patrimonio immobiliare, focalizzato su Milano, di oltre tre miliardi di euro.