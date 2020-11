Il fondo Metrika scommette su Allegrini

Marco Giuseppini, fondatore e ceo di Metrika, ha affermato: «Siamo estremamente soddisfatti di questa prima operazione, e siamo convinti che rappresenti il primo di una serie di investimenti finalizzati alla creazione di valore per i nostri sottoscrittori. Aziende come Allegrini, dimostrano come l'ecosistema industriale nazionale sia vivo e si sta rapidamente risollevando per competere a livello globale. Metrika, come finora dimostrato dal team di investimento negli anni e in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi, crede fortemente al settore del private equity in Italia, che funge da volano sia per la ripresa dell'intera economia da un lato, ma di grande ritorno per gli investitori dall'altro».

«L'acquisizione in Allegrini – secondo il managing partner di Metrika Nicola Pietralunga – si inserisce perfettamente all'interno della strategia di allocazione del fondo, finalizzata alla creazione di valore attraverso l'investimento in società italiane di piccola e media dimensione operanti nei principali settori industriali. Allegrini è uno dei player più riconosciuti nella nicchia di mercato della detergenza professionale e della cosmetica e si è distinta negli ultimi anni per il suo elevato know-how tecnico, la sua estrema flessibilità operativa e per la sua capacità di offrire un servizio al cliente a 360 gradi. Il tutto abbinato ad una qualità di prodotto che si posizione sulla fascia alta di entrambi i segmenti di riferimento»