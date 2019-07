Il Fondo monetario a caccia del successore della Lagarde Una regola non scritta assegna da sempre all’Europa la direzione dell’organismo internazionale: in attesa della decisione, il 4 ottobre prossimo, i membri europei dell’Fmi hanno ristretto il campo a una rosa di cinque candidati di Gianluca Di Donfrancesco

Due donne alla guida dell'Europa

3' di lettura

Con Christine Lagarde in uscita nel giro di qualche mese, per sostituire Mario Draghi alla Bce, il Fondo monetario internazionale si prepara a nominare il suo successore. Il processo di selezione si è aperto ufficialmente ieri e sarà concluso il 4 ottobre, con il nome del prossimo direttore generale.

Dal 2 luglio, la funzione è temporaneamente svolta da David Lipton, il vice di Lagarde, che si è autosospesa quando è stata nominata alla guida della Banca centrale europea (le dimissioni diventeranno ufficiali il 12 settembre). Per settimane si è immaginato un suggestivo scambio di poltrone tra Lagarde e Draghi. Giovedì, però, l’italiano ha deciso di sfilarsi ufficialmente dalla corsa alla guida dell’Fmi, dichiarandosi «indisponibile».

Christine Lagarde ha rassegnato le dimissioni come direttore generale dell’Fmi: dal 1° novembre sarà presidente della Banca centrale europea al posto di Mario Draghi

L’apprezzamento per Draghi è unanime e Parigi lo appoggia con forza. Contro di lui giocherebbe il vincolo anagrafico: per statuto, il direttore del Fondo non può avere più di 65 anni quando viene nominato e non può restare in carica oltre i 70 anni. Draghi ne ha 71, ma pur di avere «Super Mario», la Francia non ha esitato a proporre l’eliminazione del paletto.

Monopolio europeo

Il direttore generale viene scelto senza riguardo per la sua provenienza geografica, recitano le regole del Fondo. Ma sin dall’istituzione, nel 1945, alla sua guida c’è sempre stato un europeo, in base al principio non scritto che assegna in cambio agli Usa la scelta del capo della Banca mondiale. Dove ad aprile la Casa Bianca ha piazzato l’americano David Malpass. L’Europa non intende rinunciare al proprio diritto acquisito. C’è però qualche difficoltà.