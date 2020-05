Il fondo norvegese vende i big del carbone. Cartellino giallo per Enel Cedute partecipazioni per 3,3 miliardi di dollari, tra cui quelle in Glencore e AngloAmerican. Il gruppo italiano, campione delle rinnovabili, è «sotto osservazione»: ha ancora troppe centrali a carbone di Sissi Bellomo

Giro di vite della Norvegia sul carbone. Cinque protagonisti del settore, tra cui Glencore e AngloAmerican, sono stati espulsi dal fondo sovrano di Oslo, il più grande del mondo, con circa mille miliardi di dollari in gestione. Mentre altri quattro big – compresa l’italiana Enel, campione delle energie pulite ma tuttora proprietaria di molte centrali inquinanti – sono stati messi sotto osservazione: un passo che prelude alla cessione, se le società coinvolte non faranno progressi significativi nell’abbandonare il combustibile.

Nelle stesse condizioni di sorvegliato speciale i norvegesi hanno messo oltre a Enel anche il gigante minerario Bhp, l’utility tedesca Uniper e la statunitense Vistra Energy.

Accanto a Glencore e AngloAmerican è invece già uscita dal portafoglio del fondo un’altra società energetica tedesca, RWE. Stessa fine per la danese AGL Energy e il gruppo petrolchimico sudafricano Sasol. Ma la lista delle dismissioni – che in tutto raggiunge un valore di 3,3 miliardi di dollari – non finisce qui.

Oslo, che nella selezione degli investimenti si sta focalizzando sempre di più sulla tutela dell’ambiente, è uscita anche dal capitale della brasiliana Vale, dopo le stragi e i gravi danni all’ecosistema provocati dal crollo di dighe presso le sue operazioni nel 2015 e poi di nuovo nel 2019. Per motivi etici sono state cedute anche un’altra società brasiliana, Eletrobras, e l’egiziana ElSewedy Electric, accusata di violazioni dei diritti umani.

La novità assoluta riguarda però le emissioni di CO2. Il fondo sovrano, fondato nel 1996, per la prima volta ha deciso di escludere dal portafoglio quattro società in quanto immettono in atmosfera quantità di gas serra «inaccettabili». Il provvedimento – che in futuro potrebbe colpire anche in altri settori – è stato adottato nei confronti di compagnie canadesi attive nella produzione di sabbie bituminose, le oil sands: si tratta di Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Suncor Energy e Imperial Oil. Quest'ultima è controllata da ExxonMobil.