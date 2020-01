Il fondo pensione più grande del mondo dice stop al prestito titoli

Chi prende in prestito titoli lo fa per realizzare lo short selling, ovvero la vendita allo scoperto: un’operazione finanziaria che consiste nella vendita di titoli non direttamente posseduti dal venditore. L’obiettivo è di trarre profitto da una discesa dei prezzi: lo short selling è operazione legittima, da hedge fund ma tipicamente di breve periodo, come sottolineato da Gpif nel comunicato del 3 dicembre. Da qui lo stop che si limita alle azioni e non ai bond perché, è stato spiegato da mister Mizuno, a Gpif interessa il diritto di voto in assemblea.

E i fondi pensione in Italia?

Tutta la premessa era necessaria per spiegare i motivi della scelta giapponese: Gpif non dà un giudizio di legittimità sul prestito titoli, tutt’altro. Viene però segnalato che l’Esg è strategia di lungo periodo e non di breve come invece lo short selling.

In Italia ai fondi pensione, fanno sapere da Covip authority di settore, il prestito titoli è consentito dalla normativa ma a oggi è un’operatività molto limitata nell’ammontare. Per le Casse di previdenza, invece, sempre la Covip segnala l’assenza del decreto sugli investimenti e quindi, anche in tale campo, gli enti previdenziali dei professionisti hanno totale discrezionalità.

