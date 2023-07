Il Fondo pensioni Fon.Te. scommette sull’economia reale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tre processi selettivi da 450 milioni che puntano ad arricchire il ventaglio di investimenti in Private market. È l'iniziativa avviata dal Fondo pensione Fon.Te., che ha un patrimonio in gestione di oltre 5 miliardi di euro, oltre 40mila aziende associate e quasi 265 mila iscritti.

Ad aprile Fon.Te. aveva sottoscritto progetti di investimento per 120 milioni di euro nel segmento strategico Infrastrutturale Italia, puntando su fattori-chiave per lo sviluppo economico del Paese quali energy, healthcare e reti strutturali del territorio. Ulteriori 20 milioni di euro erano stati investiti sul Fondo italiano investimenti di Cdp.

Il 17 luglio il Consiglio di amministrazione di Fon.Te. ha deciso di ampliare gli investimenti anche nei segmenti Private equity e Private debt rivolti prevalentemente alle imprese. Il Fondo ha così avviato la ricerca di Fondi di investimento alternativi (Fia), con l'obiettivo di investire in Italia almeno il 70% (il rimanente in Europa) per un ammontare complessivo tra i 160 e i 200 milioni di euro. Avviata anche la ricerca di un gestore di mandati in Fondi di investimento alternativi, che costruisca un portafoglio diversificato Italia/Europa per una dotazione complessiva di 130 milioni di euro.

«Queste forme di investimento – dice Maurizio Grifoni, presidente del Fondo Fon.Te. – sono importanti per la diversificazione, la decorrelazione e il rendimento del portafoglio del Fondo e per il sostegno al Sistema Paese nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance delineati dall'Europa. Così facendo confermiamo il ruolo della previdenza complementare come importante investitore istituzionale nella sua primaria e sostanziale funzione sociale ed economica di sviluppo del Paese».