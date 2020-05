Il fondo di salvataggio europeo e le misure per il rilancio dell'economia in dieci domande di Pierangelo Soldavini

Il Recovery Fund europeo non è ancora definitivo, ma la proposta della Commissione rivoluziona il modello della Ue. Ma le misure in vista del ritorno alla normalità non si fermano lì

Domanda 1: Recovery Fund da 750 miliardi di cui 500 a fondo perduto. All’Italia 82 miliardi di aiuti e 91 di crediti

Domanda 6: Turismo e automotive, i settori che puntano ai 172 miliardi del Recovery Fund

Domanda 7: Al via i test sierologici ma l’affluenza è bassa. Da oggi prelievi in Abruzzo, Liguria e Lazio

Domanda 8: Fine lockdown, liberi tutti: ma cosa accadrà se l’Rt ricomincerà a salire?

Domanda 9: Per salvare Alitalia lo Stato ha speso 12,6 miliardi in 45 anni

Domanda 10: L’incredibile parabola di «mister Zoom» e della sua app che ora vale più di Gm