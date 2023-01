Il fondo sovrano saudita punta ad acquistare la Formula 1

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita sta cercando di aggiungere le corse automobilistiche di Formula 1 al suo crescente portafoglio di investimenti sportivi. Lo rivelano fonti che hanno familiarità con la questione, interrogate dall’agenzia Bloomberg.

Un potenziale accordo non è andato in porto nelle prime fasi dello scorso anno poiché il proprietario della F1 Liberty Media non era interessato a vendere il franchise, che il fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita ha valutato di un valore di oltre 20 miliardi di dollari compreso il debito.

Il fondo saudita rimane comunque interessato, e sarebbe un serio offerente qualora Liberty Media cambiasse idea e decidesse di vendere.

I sauditi e lo sport

L’Arabia Saudita ha investito molto nello sport, aprendosi a forme di intrattenimento più in stile occidentale sotto il principe ereditario Mohammed bin Salman. Negli ultimi anni, ha acquistato la squadra di calcio della Premier League inglese Newcastle United e ha ospitato importanti eventi di boxe, golf e Formula 1.

Il circo della F1 acquistato da Liberty Media nel 2017

La F1 rappresenterebbe un’acquisizione di punta. La massima categoria motoristica internazionale è cresciuta in popolarità da quando è stata acquisita dalla Liberty Media del miliardario John Malone con un accordo da 4,4 miliardi di dollari nel 2017. Liberty Media ha cercato di coltivare una nuova generazione di fan estendendo la portata della F1 in Asia e negli Stati Uniti.La stessa regione mediorientale è stata un’altra area di interesse per i proprietari di F1. La regione ospiterà quattro gare nella stagione 2023, con le prime due che si svolgeranno in Bahrain e in Arabia Saudita a marzo. Saudi Aramco, il più grande produttore mondiale di petrolio, ha stretto un importante accordo di sponsorizzazione con la F1 nel 2020.Il tracking stock di Liberty Media è più che raddoppiato negli ultimi quattro anni, con un valore di mercato di circa 15,2 miliardi di dollari.