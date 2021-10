Il food delivery tocca 1,4 miliardi e non accenna a rallentare

3' di lettura

Food delivery sempre più presente tra le abitudini degli italiani. I piatti pronti consegnati a domicilio, superate le difficoltà di inizio 2020 dovute alla chiusura dei ristoranti nel primo lockdown, nel 2021 continuano a crescere con un ritmo sostenuto (+56%) e superano gli 1,4 miliardi di euro, secondo l'ultimo Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano. A spiegare lo sviluppo del comparto è principalmente l’ampliamento dell'offerta, sia in termini di nuovi ristoranti che attivano in modo diretto o intermediato l’ecommerce, sia la maggior copertura territoriale del servizio verso i comuni più piccoli.

Prima di tutto la sicurezza

Uno dei nodi da sciogliere è, per esempio, come migliorare la sicurezza alimentare nel settore della logistica dell’ultimo miglio. Per questo è partito il progetto Last Mile Safe Food Delivery. A lanciarlo è Wenda, piattaforma collaborativa operante nei processi di supply chain e tracciamento dei prodotti, insieme a otto partner, che utilizzerà la sua tecnologia per migliorare la sicurezza alimentare, tracciando e valorizzando i dati di temperatura e track & trace dal produttore al consumatore finale.

Loading...

«La nostra tecnologia permette di controllare temperature e tracciabilità alimentare nella distribuzione, ridurre il food waste e valorizzare l’integrità, la sicurezza e la freschezza dei prodotti, gestendo in un'unica piattaforma i dati di catena del freddo e tracciabilità, così da ottimizzare i processi e tagliare tempi e costi», hanno affermato i fondatori di Wenda, Antonio Catapano e Mattia Nanetti.

Aiutare i ristoratori

Se sempre più ristoranti si sono convertiti giocoforza al delivery, come contropartita, stando a una ricerca di Deliverart, hanno risentito di un peggioramento nella gestione: per i ristoratori si tratta di monitorare costantemente gli ordini in entrata dai vari tablet forniti dai player e nel frattempo continuare a coordinare la cucina, le rispettive consegne: in Italia le ordinazioni digitali di cibo rappresentano solo il 16% contro un 84% che è ancora gestito “offline”, ovvero manualmente con carta e penna.

«Ai ristoratori servono soluzioni chiavi in mano – commenta Bryan Natavio, fondatore e ceo assieme a Eleonora Bove della startup –. Non basta più essere presenti sulle piattaforme, servono strumenti per sfruttarne appieno i vantaggi». Da qui la proposta di una piattaforma “tutto in uno” che risolve il problema della gestione del food delivery, aggregando gli ordini in entrata in un unico dispositivo e coordinando in contemporanea i tempi di consegna e i fattorini. Sul mercato da settembre 2020, Deliverart ha già siglato partnership con i maggiori operatori del delivery.