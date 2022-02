Il food e il design made in Italy protagonisti a Dubai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Missione «made in Italy» a Dubai per Assolombarda, che porta all’Expo aziende del settore Arredo&Illuminazione e del Food&Food Processing-Equipment, queste ultime in collaborazione anche con Confindustria Lombardia, per approfondire nuove opportunità bilaterali di business.

La missione è una vetrina per molte eccellenze lombarde e italiane di inserirsi e consolidare il proprio business in mercati estremamente interessanti come quello degli Emirati Arabi Uniti, una Paese che proprio grazie a Expo 2020 ha dato un ulteriore impulso al suo legame con l'innovazione. Gli Emirati si stanno dimostrando aperti e interessati a rafforzare i legami e la cooperazione con il sistema industriale italiano e lombardo, imperniato su ingegno e creatività.

In programma, visite e incontri che possano aprire la strada a ulteriori collaborazioni in diversi settori molto apprezzati da sempre dal mercato emiratino. L’iniziativa ha visto anche la collaborazione con Fiera Milano e Regione Lombardia.

Assolombarda ha promosso occasioni di networking tra imprese locali e aziende lombarde leader nei rispettivi segmenti e contraddistinte da prodotti e processi innovativi. Fiera Milano ha coinvolto i media locali e internazionali e presentato le edizioni 2023 delle manifestazioni Tuttofood.

Secondo le rilevazioni di Export Planning, l'interscambio tra Europa e Paesi della Cooperazione del Golfo, nell’insieme dei settori rappresentati a HostMilano e Tuttofood vale già oggi 5,9 miliardi di euro, che nel 2025 diventeranno 7,7, con una crescita aggregata pari al 6,7%. Tra l’Italia e i Paesi del Golfo l’interscambio è attualmente pari a 741 milioni di euro, previsti crescere fino a 925,4 milioni nel 2025. Tra i Paesi più dinamici per gli scambi con l’Europa si segnalano Arabia Saudita (+7,8%) e gli Emirati (+6,8%) nel Food Equipment, mentre nel Food spiccano ancora EAU (+9,2%) e Kuwait (+6,9%).