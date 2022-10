Il fornitore: partner strategico per un’impresa

Innanzitutto, lo scouting di nuovi fornitori ha progressivamente sostituito gli ambiti tradizionali di ricerca con nuove fonti molto più ricche di dati e di informazioni, per esempio:

1) marketplace specializzati per settori di mercato, dove si realizza l’incrocio della domanda con l’offerta;

2) siti di information provider, che forniscono il quadro di uno specifico settore, con gli attori, i beni e i servizi, i prezzi, le disponibilità, e così via;

3) siti aziendali che utilizzano tecniche di Digital Strategy per crescere la loro visibilità sul web, intercettare la curiosità del buyer e stimolarne l'interesse.

In secondo luogo l’ufficio acquisti, per affrontare la complessità dei network di fornitura attraverso un processo di razionalizzazione, ha definito i profili fondamentali di interesse su cui basare le ricerche dei fornitori. Ai tradizionali profili, quali affidabilità, sostenibilità finanziaria, compliance normativa, ha aggiunto quei profili che ora sono ritenuti funzionali e indispensabili per portare valore all'azienda:

1) profilo di innovazione: uno degli obiettivi delle scelte di esternalizzazione e globalizzazione è la ricerca di fornitori portatori di innovazione che oggi contribuiscono in larga parte all’innovazione dei processi e dei prodotti dell’impresa;

2) profilo di sostenibilità: il piano di sostenibilità dell'impresa può dipendere fino al 90% dalla catena di fornitura. I fornitori, per essere selezionati, devono documentare il loro impegno nel rispetto dell’ambiente e delle persone, da tradurre in un adeguato score ESG, eventualmente da conseguire successivamente sotto la guida dell'impresa attraverso accordi di collaborazione. Ma i fornitori devono altresì documentare il possesso delle appropriate certificazioni di sostenibilità per gli specifici prodotti oggetto di acquisto e soggetti a normative, per esempio: l’uso di terre rare, di conflict material, di materiali pericolosi, e così via:

3) profilo di rischio: i fornitori, per la loro natura e per la loro geolocalizzazione, possono essere affetti da numerosi fattori di rischio, che coinvolgono anche i prodotti e servizi forniti. I loro profili di rischio entrano in ogni processo di acquisto; devono quindi essere attentamente analizzati per valutarne la gravità e permettere all'azienda di definire adeguate azioni di contrasto per non compromettere la resilienza della supply chain aziendale.

La gestione del rischio di fornitura è un perno su cui costruire nuovi modelli di acquisto che permettano l’approvvigionamento efficace di innovazione e sostenibilità ma che siano anche predisposti ad affrontare eventi negativi e proteggere la performance dell’impresa. I fornitori dotati di questi profili si presentano quindi come dei potenziali protagonisti nella costruzione del valore dell’impresa. Spetta a quest’ultima saper sfruttare le loro potenzialità e trasformare un rapporto di acquisto in una relazione di partnership.

L’impresa deve dotarsi delle competenze e degli strumenti informatici necessari a valutare il livello di criticità e di rilevanza per il business, instaurare rapporti di collaborazione, praticare una contrattualistica equa, monitorare in modo trasparente le loro prestazioni anche per individuare i punti deboli su cui condividere un percorso di miglioramento, intervenire nei momenti di difficoltà dei fornitori meritevoli con il supporto di pratiche di supply chain finance quali, per esempio, confirming e dynamic discounting.

* Strategic Business Analyst - Niuma