Il Four Seasons Firenze riapre e punta su italiani ed europei L’hotel offre sconti del 50% sulle camere per bambini, quarta notte gratis e un pacchetto per almeno due notti per residenti in Toscana di Silvia Pieraccini

Per gli alberghi che erano abituati ad avere soprattutto clientela internazionale, decidere di riaprire i battenti dopo l'emergenza-Covid è un salto nel buio, viste le restrizioni che ancora restano agli spostamenti a lungo raggio.

Four Seasons Firenze, uno degli hotel più glamour della compagnia canadese simbolo dell'alta gamma, un urban resort con 116 camere, parco storico di 4,5 ettari, spa, piscina all'aperto, ristorante stellato, ha deciso di riaprire per «dare un segnale» spiega il direttore Max Musto. L'hotel tornerà a essere operativo il 19 giugno: «Il team e io siamo eccitati come bambini».

Direttore, che segnale volete dare?

Apriamo per dare un segnale di vitalità alla città di Firenze e al Paese, e per dare un segnale anche a livello di compagnia: Four Seasons era arrivata ad avere il 70% delle strutture chiuse nel mondo a causa del coronavirus. Piano piano gli hotel stanno riaprendo nei luoghi considerati sicuri, com'è l'Italia. In più c'è l'aspetto occupazionale: vogliamo dare un segnale per riportare al lavoro le tante persone in cassa integrazione.



Che cosa vi aspettate considerato che la pandemia si somma col fatto che l'estate non è la stagione di punta per le città d'arte come Firenze?

Siamo molto conservativi, sappiamo che non è un anno in cui fare profitti.



A Firenze la metà degli alberghi tre, quattro e cinque stelle non riaprirà adesso, ma solo in settembre. Come valuta questa decisione?

Ciascuna struttura, sia a proprietà straniera che italiana, fa le proprie valutazioni. Anche nel nostro caso è una decisione che abbiamo preso insieme con la proprietà. Occorre mettere in conto che guadagni quest'anno non ce ne saranno. È una decisione aziendale.